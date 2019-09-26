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  3. 26 Eylül 2019 12:56

Elektronik sigara iki can daha aldı !

ABD’de elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığından 2 kişi daha hayatını kaybetti. Elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Elektronik sigara iki can daha aldı !
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ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken, 2 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi. Florida eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Georgia Sağlık Bakanlığı elektronik sigara bağlantılı akciğer hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD’nin Massachusetts Valisi Charlie Baker, akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalet genelinde elektronik sigara satışının 4 ay geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. ABD’nin 38 eyaletinde ve Virjin Adaları’nda CDC’ye bildirilen elektronik sigaralarla bağlantılı 530’dan fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkları araştırıyor.

İHA

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abd , elektronik sigara
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