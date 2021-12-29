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Elon Musk 1 milyar dolarlık hisse daha sattı

Elon Musk 1 milyar dolarlık hisse daha sattı

Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü 1.02 milyar dolar değerinde 934.090 hisse daha sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Elon Musk, Tesla Inc.'in 1.02 milyar dolarlık hissesini daha satarak iki ayda toplam 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmış oldu.

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın hisse satışları, 6 Kasım’da Twitter takipçilerine Tesla’daki hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama kararını sormasının ardından başladı.

Ankete katılanların büyük kısmı buna “evet” yanıtı vermesi üzerine Tesla’nın patronu, anketten sonraki ilk Pazartesi günü satışa başladı.

Time dergisi tarafından 'Yılın İnsanı' seçilen Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 2021 yılında servetini yaklaşık 98 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 253,6 milyar dolara çıkardı.

Etiketler elon musk hisse tesla hisse satışı
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