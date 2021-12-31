Elon Musk: ''Eğer biri uzaylılar hakkında kanıt bulsaydı...''

esla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, uzaylılar hakkındaki sözleri ile dikkat çekmeyi başardı.

Elon Musk, yaptığı açıklamalar ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tesla ve SpaceX gibi iki firmada söz sahibi olan ünlü milyarderin yer yer uzaylılar hakkındaki görüşleri de merak ediliyor. Yakın zamanda yapılan bir röportajda ise Musk, dünya dışı yaşam konusundaki görüşlerini aktardı. Üstelik Musk, sadece uzaylılardan da bahsetmedi.

ELON MUSK, METAVERSE'TEN ETKİLENMEDİ

The Babylon Bee ile yakın zamanlı bir röportajda, Musk'a Facebook'un (yeni adıyla Meta'nın) insanların içinde bulunduğu sürükleyici bir sanal gerçeklik ortamı yaratmayı uman yeni metaverse projesi hakkındaki görüşü soruldu. Musk, bu fikirden belirgin bir şekilde etkilenmemiş görünüyordu.

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Musk, röportaj sırasında sadece Metaverse hakkındaki görüşlerini belirtmedi. Aynı zamanda çevre sorunlarından UFO'lara kadar bir dizi önemli konuya değindi.

İklim değişikliği hakkında konuşan Musk, “Mevcut karbon emisyonlarının sonumuzu getirdiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA DIŞI YAŞAM HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Musk, Dünya dışı yaşam konusunda oldukça ilginç sözler sarf etti. Ünlü milyarder bu konuda henüz gerçek bir kanıt görmediğini söyledi.

Musk, "Eğer biri uzaylılar hakkında kanıt bulsaydı, bunu bulan kesin ben olurdum ve ben hiçbir şey görmedim." dedi.