Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor

Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca insana Neuralink beyin çipi yerleştirmek istiyor.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca Neuralink çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi umuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cihaz takılan ikinci hasta, cihazı kullanarak birinci şahıs nişancı oyunları oynayabildi ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildi.

"10 YIL İÇİNDE MİLYONLARCA KİŞİ"

Musk, X sosyal medya platformunda, "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Neuralink, ilk hastasının, düşüncelerini kullanarak bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıyla 3D nesneler oluşturmak gibi görevleri yerine getirebildiğini söyledi.

Katılımcı, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir parça tasarlayıp yazdırabildi. Bu işlem daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle imkansızdı.

HEDEF İNSAN PERFORMANSINI ARTIRMAK

Musk, teknolojinin bir gün insan performansını artırmak için yapay zekayla birleşmesine imkan sunacağını iddia ediyor.

Musk'a göre gelecekte doğrudan beyne müzik aktarılabilecek ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görmek için görme yeteneği geliştirilecek.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Bazı bilim insanları bu tür imkanların onlarca yıl uzakta olduğunu ve bilgisayar korsanlığıyla siber saldırı risklerini beraberinde getirdiğini iddia ediyor.

Neuralink tarafından yapılan son açıklamada kaydedilen ilerleme, "Bu kabiliyetler sadece uzuvlarını kullanamayanlar için dijital özerkliğin geri kazanılmasına yardımcı olmakla kalmayacak, nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler gibi konuşamayanlar için iletişim kurma yeteneğini de geri kazandıracaktır" dendi.