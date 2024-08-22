  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor

Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor

Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor
Güncelleme:

Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca insana Neuralink beyin çipi yerleştirmek istiyor.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca Neuralink çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi umuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cihaz takılan ikinci hasta, cihazı kullanarak birinci şahıs nişancı oyunları oynayabildi ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildi.

"10 YIL İÇİNDE MİLYONLARCA KİŞİ"

Musk, X sosyal medya platformunda, "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Neuralink, ilk hastasının, düşüncelerini kullanarak bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıyla 3D nesneler oluşturmak gibi görevleri yerine getirebildiğini söyledi.

Katılımcı, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir parça tasarlayıp yazdırabildi. Bu işlem daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle imkansızdı.

HEDEF İNSAN PERFORMANSINI ARTIRMAK

Musk, teknolojinin bir gün insan performansını artırmak için yapay zekayla birleşmesine imkan sunacağını iddia ediyor.

Musk'a göre gelecekte doğrudan beyne müzik aktarılabilecek ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görmek için görme yeteneği geliştirilecek.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Bazı bilim insanları bu tür imkanların onlarca yıl uzakta olduğunu ve bilgisayar korsanlığıyla siber saldırı risklerini beraberinde getirdiğini iddia ediyor.

Neuralink tarafından yapılan son açıklamada kaydedilen ilerleme, "Bu kabiliyetler sadece uzuvlarını kullanamayanlar için dijital özerkliğin geri kazanılmasına yardımcı olmakla kalmayacak, nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler gibi konuşamayanlar için iletişim kurma yeteneğini de geri kazandıracaktır" dendi.

Etiketler Elon Musk beyin çipi insan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Acı haber bu sefer Yavru Vatan KKTC'den geldi: Şehit ve yaralılar var Acı haber bu sefer Yavru Vatan KKTC'den geldi: Şehit ve yaralılar var
Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Alain Delon’un vasiyeti kan dondurdu: ''Ötenazi yapılsın, yanıma gömülsün'' Alain Delon’un vasiyeti kan dondurdu: ''Ötenazi yapılsın, yanıma gömülsün'' TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Murat Ağırel’in ''Havala'' kitabı için suç duyurusu Murat Ağırel’in ''Havala'' kitabı için suç duyurusu Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Dolandırıcıları da dolandırdılar: Bu sefer sahte diplomacılar şikayetçi oldu Dolandırıcıları da dolandırdılar: Bu sefer sahte diplomacılar şikayetçi oldu