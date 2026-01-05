Elon Musk'tan sürpriz Trump paylaşımı: ''2026 muhteşem olacak''

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir yıldan fazla süren gerginliğin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile buzları eritti.

Milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile akşam yemeği yedikleri anı paylaştı. Musk, paylaşımda "Dün gece Donald Trump ve Melania Trump ile harika bir akşam yemeği yedim" diye yazdıktan sonra, "2026 muhteşem olacak!" ifadelerini kullandı. Florida'daki Mar-a-Lago'da çekildiği belirtilen fotoğraf, uzun süredir soğuk rüzgarlar esen ikili arasındaki buzların tamamen eridiği şeklinde yorumlandı.