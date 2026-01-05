Elon Musk'tan sürpriz Trump paylaşımı: ''2026 muhteşem olacak''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir yıldan fazla süren gerginliğin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile buzları eritti.
Milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile akşam yemeği yedikleri anı paylaştı.
Musk, paylaşımda "Dün gece Donald Trump ve Melania Trump ile harika bir akşam yemeği yedim" diye yazdıktan sonra, "2026 muhteşem olacak!" ifadelerini kullandı.
Florida'daki Mar-a-Lago'da çekildiği belirtilen fotoğraf, uzun süredir soğuk rüzgarlar esen ikili arasındaki buzların tamamen eridiği şeklinde yorumlandı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol