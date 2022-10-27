  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi

Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi

Güncelleme:

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ın ABD’nin San Francisco kentindeki genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabında ilginç bir video paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Twitter’ın satın alınmasına yönelik anlaşmayı cuma günü imzalayacağı duyurulan Musk, ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentindeki Twitter Genel Merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi. Musk, söz konusu videoyu ise, "Twitter Genel Merkezine giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadeleri ile paylaştı.

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı. Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti. Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

İHA

Etiketler elon musk twitter genel merkezi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kararlar
Erdoğan'dan saat 20.23'te ''Türkiye Yüzyılı'' paylaşımı
Müge Anlı'da şaşırtan olay: Dolandırıcının adını duyan geldi: Stüdyoda yer kalmadı
Bursa'da AVM'de silahlı çatışma! Dehşet anları kamerada
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi
Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler
İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı
İstanbul barajları alarm veriyor: Metrelerce su çekildi
İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor
Kur korumalı mevduat sisteminde bir değişiklik daha