Elon Musk'tan Venezuela hamlesi

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'nin saldırı düzenlediği Venezuela'ya 1 ay ücretsiz internet verileceğini bildirdi.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Venezuela halkına destek’ ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını iddia etmişti.

DHA