  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Eminem'in yeni şarkısı YouTube'ta rekor koşuyor

Eminem'in yeni şarkısı YouTube'ta rekor koşuyor

Eminem'in yeni şarkısı YouTube'ta rekor koşuyor

Eminem’in, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix’i Killer, YouTube’da altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaştı.

Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix’i Killer’ı geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Music To Be MurderedBy albümündeki parçanın yeni bir sürümü olan eser, rapçiden yeni bir dörtlük de içeriyor.

YouTube üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkı, altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı. Kariyeri boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single’ları 389 milyondan fazla satan sanatçının son albümü Music To Be MurderedBy 17 Ocak 2020’de piyasaya sürülmüş ve 279 binden fazla satarak, Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkmıştı.

Etiketler eminem remiz killer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarıyla anlattı: Annemi sevemedim asla
İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı
Salgının yeni merkezinde koronavirüse karşı ilginç yöntem
Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı ortaya çıktı
İşte Erdoğan'ın 2023'te aday olarak karşısında görmek istediği 2 isim
Futbolda şike kumpası davasında karar çıktı
Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi için bomba iddia: Her şeyi sahte
Birileri ''müjde'' diyecek kanmayın: Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?