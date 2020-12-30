En çok sipariş alan koronavirüs aşısına onay!

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını sona erdirmek için en büyük silahlardan biri olarak gösterilen aşılardan da birbiri ardına haberler geliyor.

Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıya ilk onay veren ve uygulamaya başlayan ülke olan İngiltere’de, ‘yerli aşı’ çalışmalarında da önemli bir gelişme yaşandı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği aşıya hükümetten onay çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşısına onay verme önerisini kabul etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

JOHNSON: HIZLANMALIYIZ

Onay açıklamasının ardından konuşan AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, “Bugün İngiltere’de yeni aşıya ulaşacak milyonlarca kişi için önemli bir gün” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, “Aşının onaylanması İngiltere’de bilim adına inanılmaz bir haber. Şimdi daha fazla insanı olabildiğince hızlı aşılamamız gerekiyor” diye konuştu.

EN ÇOK SİPARİŞİ ALMIŞTI

Çalışmaların başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca aşısı, etkinlik testlerinde yüzde 70’lik oranıyla rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İlk sonuçlar öncesinde pek çok ülkeyle anlaşma imzalayan Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, en çok sipariş alan aşı olmuştu.