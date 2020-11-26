En sevimli sarhoş! Armutu yedi, sarhoş oldu

Minesota Inver Grove Heights'da yaşayan Kathleen Morlok isimli kadın, buzdolabında uzun süre kalan armutlarını hayvanların yemesi için evinin dışına koydu. Fermente olmuş armutları yiyen sincabın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Morlok, sincabın armutları yediğini fark ettiği sırada cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyince ortaya sosyal medyanın konuştuğu bir video çıktı. Fermente olduğu için küçük sincabı sarhoş eden armutlar, sevimli hayvana zor olduğu kadar komik anlar yaşattı.



2 milyondan fazla görüntülenen sincap videosu sosyal medyanın da etkisiyle hızla yükseldi. Morlok ise sincabın durumunun iyi olduğunu ve ertesi sabah "Tohum ve mısırdan oluşan akşamdan kalma kahvaltısına" yeniden geldiğini söyledi.