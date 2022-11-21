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Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler endonezya deprem
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