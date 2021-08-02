Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Papua bölgesi 5,9 şiddetinde deprem ile sarsıldı. Yerin 13 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tual kentinin 180 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yerin 13 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.