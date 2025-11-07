Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir okulun kampüsündeki camide meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.
Cakarta'nın kuzeyindeki donanma üssünde yer alan 'SMAN 72' isimli okulun kampüsündeki camide, cuma namazının kılındığı sırada meydana gelen patlamalarda çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı kaydedildi.
Jakarta Polis Şefi Asep Edi Suheri, olaya ilişkin açıklamasında, “Patlamaların nedenini belirlemek için olay yerini incelemeye devam ediliyor” ifadelerini kullandı.
DHA
