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Endonezya'da yolcu uçağı kaza yaptı: Yaralılar var

Endonezya'da yolcu uçağı kaza yaptı: Yaralılar var
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Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu uçağı pistten çıkarak sürüklendi ve kazada bazı yolcuların yaralandığı açıklandı.

Aerotime haber sitesine göre, Endonezya'nın Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı.

İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.

Etiketler endonezya yaralı yolcu uçağı Endonezyada yolcu uçağı
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