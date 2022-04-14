Engelli kızına uyuşturucu veren anne tutuklandı

Yunanistan'da engelli kızını uyuşturucu maddeyle öldürmekle suçlanan bir kadının, kızı ile son ölüm anlarından önce bir fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da engelli kızına ketamin isimli uyuşturucu madde vererek öldürmekle yargılanan Rousa Pispirigou isimli kadını konuşuyor.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, dokuz yaşındaki Georgina Pispirigou, Nisan 2021'de bir nöbet geçirerek felç oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan küçük kız, sekiz ay sonra ocak ayında hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemeler sonrasında, çocuğun vücudunda ketamin tespit edilmiş ancak bunun doktorlar tarafından verilmediği anlaşılmıştı. Hemşireler, Georgina'nın ölümünden önceki son anlarında annesi ile hastane odasında yalnız olduğunu söylemişti.

Rousa Pispirigou, kızının ölüme ile ilgili geçen hafta Atina'da bir mahkemede yargılanmaya başlamış, dava sonuçlanıncaya kadar tutuklu kalacağı belirtilmişti. 33 yaşındaki kadın, suçlamaları reddediyor.

DİĞER İKİ KIZININ ÖLÜMLERİ TEKRAR İNCELENMEYE BAŞLANDI

Georgina'nın ölümünden sonra, yetkililer Pispirigou'nun diğer iki kızının ölümünü de tekrar incelemeye başladı. Üç yaşındaki Malena 2019 yılında karaciğer yetmezliğinden, altı aylık Iris ise 2021 yılında kalp rahatsızlığından ölmüştü.

Yunanistan Adli Tıp Birliği Başkanı Grigoris Leon, yerel bir basın kuruluşuna verdiği bir demeçte, iki küçük kızın bedenlerinden alınan veriler sonucunda ikisinin de ölümünün “suç teşkilen eden eylemler” sonucunda meydana geldiğini söyledi.

'ÖLÜM NEDENLERİ TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK'

Greek City Times'ta yayınlanan habere göre, Leon, “Bunun suç teşkil eden bir eylem olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. [Çocukların] eski ölüm nedenleri tekrar değerlendirilecek. Bu bizim gerçeği ve adaleti bulabilmemizin tek yolu. Rapordaki ölüm nedeni resmi olarak değişene kadar, daha fazla bir şey söylemeyiz” şeklinde konuştu.

Ölen çocukların babası Manos Daskalakis, avukatları aracılığıyla verdiği bir ifadede, ayrı yaşadığı eşine karşı yürütülen davayı desteklediğini söyledi. Ancak Pispirigou’s annesi yerel basın kuruluşlarına verdiği bir demeçte, kızının Georgina'nın ölümünden “oldukça üzgün olduğunu” söylerek, hiçbir çocuğunu öldürmüş olamayacağını söyledi.