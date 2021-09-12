Erbil Havalimanı'na İHA saldırısı
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı gerçekleştirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.
Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol