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Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği yemeğe katıldı

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği yemeğe katıldı
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NATO zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

NATO zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. 

 

AA

Etiketler recep tayyip erdoğan Joe Biden Yemek özel yemek nato davet
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