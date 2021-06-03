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Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da görüşeceğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.

Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. 

Gün içinde Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurmuştu. 

Etiketler beyaz saray recep tayyip erdoğan joe biden abd
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