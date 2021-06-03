Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Sivas'ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

AK Parti'de deprem yaratan istifa: ''Yolsuzluk var'' dedi, istifa etti!

Prof. Dr. Ceyhan'dan Erdoğan’a 3. doz cevabı: ''Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok''