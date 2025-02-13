Erdoğan bir lidere daha Togg hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e Togg hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Togg aracı hediye etti. Erdoğan ile Şerif, teslim töreninde aracın önünde poz verdikten sonra test sürüşü yaptı.
Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e de Togg hediye etmişti.
İHA
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