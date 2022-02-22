Erdoğan ''Kabul edilemez'' demişti: Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası ortaya çıkan görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna konusundaki görüş ayrılıklarının, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel olmayacağını söyledi.

"İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov şunları söyledi:

"Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: REDDEDİYORUZ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasından sonra, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili ilk mesajında "Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.