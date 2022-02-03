''Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü artar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde arabulucu rolünü üstlenmek istemesini yorumlayan France 24, Erdoğan'ın başarıya ulaşması durumunda NATO'daki gücünü daha da artıracağını yazdı. Analiz haberde Ukrayna ile Rusya arasındaki en net krizin Kiev'in aldığı Türk SİHA'ları olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna'da arasında artan tansiyona dair bir makale yayımlayan France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çabalarına da değindi.

"GİRİŞİM, BÜYÜK BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR"

Bugün Kiev'i ziyaret eden Erdoğan'ın, olası bir savaşı engellemeyi umduğunun belirtildiği analizde, Rusya tarafının da Cumhurbaşkanı'nın "yüksek profilli" çabalarını desteklediği kaydedilerek, "Bu arayış potansiyel olarak büyük bir sonuç barındırıyor" denildi.

"ARABULUCULUK BAŞARIYA ULAŞIRSA, TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI DAHA DA ARTAR"

Türkiye ve Erdoğan'ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO içindeki özgül ağırlığının artacağının aktarıldığı haberde, böyle bir durumda ABD'nin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu manada gözden geçireceği ifade edildi.

Analizde görüşlerine yer verilen uzmanlar ise, Erdoğan'ın Putin ile rekabetçi ama diyaloğa dayalı benzersiz bir ilişki geliştirdiğini kaydederek, "Böyle bir durum, Türkiye'nin NATO'daki statüsünü yükseltmesi için bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK SİHA'LARI RUSYA İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI"

2015'teki uçak krizinden başlanarak, son yıllarda Türk-Rus ilişkilerinin geçtiği zorlukların da işlendiği analizde, iki ülke arasındaki en net krizin ise, Kiev'in elindeki Türk SİHA'ları olduğu kaydedildi. Bu Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçı güçler ve Kremlin için özel bir endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

Haberde, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukraynalı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin'in "Her şeyden önce Bayraktar SİHA'larını durdurmalıyız" açıklamasına da yer aldı.

"BİRKAÇ BAYRAKTAR TB2 GÜÇ DENGESİNİ BOZABİLİR"

SİHA'ların oyun değiştirici rolü Libya, Suriye ve Karabağ örnekleriyle anlatılırken, analizde, Fransa Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün Orta Doğu Direktörü Aaron Stein'in "Ukrayna ordusu ile ülkenin doğusundaki ayrılıkçı güçler karşı karşıya gelirse, birkaç Bayraktar TB2 güç dengesini bozabilir" tespitine de yer verildi.