Erdoğan yine Putin'i bekletti

Şangay Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katıldı. Dün ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etmişti.

ERDOĞAN'I BEKLEDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bugün ise zirvede ikili görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya geldiği basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmenin hemen öncesinde Putin'in Erdoğan'ı beklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TAHRAN'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.