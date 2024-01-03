Erdoğan'dan İran açıklaması

Dev bankadan Dolar/TL kuru için yeni tahmin

En acı enflasyon gerçeği açıklandı

Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Skandal iddia: 136 ünlü ismin kişisel bilgileri sızdırıldı! Listede kimler var kimler

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