Erdoğan'dan sonra Atina'dan Kıbrıs'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti Atina ve Kıbrıs Rum tarafını alarma geçirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da gerçekleştirdiği İsrail gezisi sonrasında olağanüstü olarak Kıbrıs'a uçuyor.

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis yarın sabah 11:00'de Ulusal Konsey'i toplantıya çağırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da gerçekleştirdiği İsrail gezisi sonrasında olağanüstü olarak Kıbrıs'a uçuyor. Dendias'ın Lefkoşa temaslarında Kıbrıs meselesi ve Maraş ile ilgili gelişmelere ele alınacak. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle yayınladığı yeni yazılı açıklamada iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm çağrısı yaptı. Atina, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler nedeniyle yönelik Ankara'ya suçlayıcı ifadeler kullandı.

AB'DEN RUM TARAFINA DESTEK

Kathimerini gazetesinin haberine göre, AB Dışişleri Temsilcisi Sözcüsü Nabila Maasrali birliğin Maraş ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Sözcü ayrıca, Maraş ile ilgili Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu 550, 780 ve 1251 No'lu kararların tüm taraflarca dikkate alınması gerektiği açıklamasında bulundu. Lefkoşa'da AB'nin son açıklaması Rum tarafına destek olarak yorumlanıyor.

MARAŞ'TA SİVİL STATÜ

Lefkoşa'nın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın yaklaşık olarak yüzde 3.5'lik bölümüne tekabül eden bir alanın askeri bölge statüsünden sivil statüye alındığı bilgisini paylaştı. KKTC medyasına göre Maraş'ın Ayios Nikolaos bölgesinde 36 Kıbrıslı Rum'a ait taşınmaz mal bulunuyor. Söz konusu taşınmazlar için Taşınmaz Mal Komisyonu yeni süreçte devreye giriyor.