Erdoğan'ın resti sonrası NATO'dan yeni açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin ''NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür. Diyalog halindeyiz, Türkiye'nin endişelerini gidermeliyiz'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NATO'daki fikir ayrılıklarına çözüm bulunabileceğine dikkat çeken Stoltenberg "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür." dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ'

Türkiye'nin konuya ilişkin endişelerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri "Türk yetkililerle iletişim halindeyiz. Türkiye gibi önemli bir müttefikimizin güvenlik endişelerini gidermeliyiz" dedi.

Stoltenberg konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için hızlı bir karar çıkması gerektiğini de vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYIR DİYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuyla ilgili olarak, "Şimdi diyorlar ki efendim talepleriniz nedir bilelim ona göre İsveç’ten Finlandiya’dan bunları isteyelim. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar, biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO’da tam ittifak gerekli bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konu ile ilgili kesinlikle iki ülke hakkında hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör odağı tam bir terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. NATO’ya İsveç ve Finlandiya’nın girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.