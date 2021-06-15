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Erdoğan'la görüşen Biden'dan yeni açıklama

Erdoğan'la görüşen Biden'dan yeni açıklama

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan meselesinin sorulması üzerine ''Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum'' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum" karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

NATO'DAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ele alınan konulardan biri de Afganistan olmuştu. Zirvenin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havaalanı’nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz. Türkiye burada kilit rol oynuyor ancak henüz karar verilmedi” demişti.

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Etiketler joe biden abd recep tayyip erdoğan
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