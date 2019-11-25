Erkek arkadaşının çocuk istismarcısı olduğunu öğrenince intihar etti

21 yaşındaki genç kadın, sevgilisinin telefonunda görüp keşfettiği korkunç gerçek karşısında kayıtsız kalamayarak yaşamına son vermişti. Genç kadının arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı.

Ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan satış danışmanı olarak çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts, iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu.

Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayarak evlilik provası yapan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti.

Telefonu bulduktan sonra tuş kilidini açmayı başaran genç kadın, içindekileri gördüğünde ise dünya başına yıkıldı. Telefonda çocuk istismarı içerikli görüntüler vardı. Genç kadın görüntüleri bulduktan sonra büyük üzüntü yaşadı ve ne yapacağını bilemedi.

Biraz düşündükten sonra tüm cesaretini topladı ve sevgilisiyle yüzleşme kararı aldı. Sevdiği adamın aslında sapkın bir canavar olduğunu öğrenen Lydia'nın, tam anlamıyla güvendiği dağlara kar yağmıştı.

İş insanı sevgilisi Adam Wells ile yüzleşen Lydia, mide bulandıran görüntülere dair hesap sordu. Çift büyük bir tartışma yaşadı ve Adam Wells, evi terk ederek arkadaşlarıyla dışarı çıktı.

Adam, Radcliffe'teki evine döndüğünde ise şoke edici bir manzarayla karşılaştı.

Sevgilisinin telefonunda keşfettiği kan donduran görüntülerin ağırlığına ve güveninin sarsılmasına dayanamayan Lydia, kendini asarak intihar etmişti.

Lydia'nın, yakın arkadaşı Sophie Malik'e attığı mesajlar ortaya çıktı. Sophie, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Lydia'nın gördüğü fotoğraflar nedeniyle kahrolduğunu ve bu durumu kendisiyle paylaştığını anlattı.

Lydia'nın, Sophie'ye attığı mesajda, "Hayatımı mahvetti... Bunca zaman bir çocuk istismarcısı ile yaşamışım!" dediği öğrenildi. Lydia'nın annesi Michelle ise, "Tüm bunlar Adam yüzünden oldu. Yaptığının cezasını çekmeli" dedi.

Güzellik ürünleri üreten bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Adam Wells, seks suçlusu olarak kayıtlara geçti.

Lydia Roberts'ın daha önce de depresyon tedavisi gördüğü, son derece kırılgan bir ruh halinde olduğu bildirildi.

Genç kadının daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiği açıklandı.

Lydia'nın annesi, kızının son bir yıldır Adam ile birlikte yaşadığını aktardı.