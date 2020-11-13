Ermenistan, Azerbaycan'a saldırısının detayları belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına verdiği zararla ilgili basın toplantısı düzenledi. Hacıyev konuşmasında, “27 Eylül'den başlayarak yürütülen süreç, altyapıya verilen zararın tespit edilmesi ve hasarın ortadan kaldırılmasını içeriyor. Vatandaşlarımıza verilen zararın giderilmesi öncelikli konulardandır” dedi.

Ermenilerin Nisan olaylarında da sivil halka ve sivil altyapıya ciddi zararlar verdiklerini kaydeden Hacıyev, “Cumhurbaşkanı, o zaman da vatandaşları ziyaret etmiş, hasarlar ortadan kaldırılmıştı. Tovuz olaylarında da aynı süreç devam etti. Cumhurbaşkanı talimat verdi ve vatandaşlara verilen zarar ortadan kaldırıldı. Rakamlara baktığımızda bunu daha net görebiliriz. Ermeniler, sivil yerleşim yerlerine kasıtlı olarak 30 binden fazla mermi ve 227'den fazla roket attılar. Bunlar arasında misket ve balistik füzeler de vardı. Ermeniler, sivilleri hedef alarak korku ve paniğe neden olmak istiyorlardı. Azerbaycan Ordusu, Ermenilerin çirkin niyetlerine engel oldu” ifadelerini kullandı.