Ermenistan Başbakanı seçim için tarih verdi!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 20 Haziran'da parlamento seçimleri yapılacağını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önderliğindeki 'Benim Adımım Partisi' üyesi Romanos Petrosyan, erken parlamento seçimleri düzenleme kararının açıklanacağını belirtti.

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petrosyan, "Erken seçimlere hazırlanıyoruz. Erken seçim kararı ve tarihinin bugün veya yarın açıklanacağını düşünüyorum" demişti.



Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri güçleri arasında altı hafta süren çatışmayı durduran Rus aracılı ateşkesi kabul ettiği geçtiğimiz Kasım ayından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.