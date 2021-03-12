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Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Interfax haber ajansının yerel Hraparak gazetesini aktardığına göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı  Armen Sarkisyan kalp yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Hastanede tedavi gördüğü açıklanan Sarkisyan'ın tedavi gördüğü belirtildi. 

Etiketler ermenistan Armen Sarkisyan hastane
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