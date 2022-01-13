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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Reuters’ta yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıkladı.

Reuters'ın Rusya'nın TASS haber ajansından aktardığına göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı ve diyalog sonucunda iki ülke arasındaki sınırları açmayı bekliyor.

Bununla birlikte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen Aralık yaptığı açıklamada Ermenistan ile karşılıklı olarak özel elçiler atandığını açıklamıştı.

İki elçinin bu Cuma günü, Rusya’nın başkenti Moskova'da ilk tur müzakereleri gerçekleştirmesi bekleniyor.  

Öte yandan, normalleşme kapsamında  İstanbul ile Erivan arasındaki charter uçuşlar Şubat ayında başlayacak.Pegasus  ve Moldovalı hava yolu FlyOne bu uçuşları gerçekleştirecek şirketler arasında yer alıyor.

Etiketler ermenistan dışişleri açıklama türkiye
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