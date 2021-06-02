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Ermenistan kaşınıyor... Sınırda yeni provokasyon

Ermenistan kaşınıyor... Sınırda yeni provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırı geçen yaklaşık 40 Ermeni askerinin geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğratılan Ermenistan, yeniden gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan topraklarına müdahalesinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, tüm sorumluluğun tamamen Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

Etiketler ermenistan azerbaycan sınır provokasyon
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