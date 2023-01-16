Ermenistan, MRSAM hava savunma sistemi için harekete geçti

Azerbaycan ordusuna karşı denge arayışında olan Erivan, 70 kilometre menzile sahip hava savunma sistemini tedarik etmeyi hedefliyor.

Dağlık Karabağ Savaşı'nı Azerbaycan'a karşı büyük zayiatlar vererek kaybeden Ermenistan, savunmasını güçlendirmenin yollarını arıyor.

Erivan yönetimi, gözünü Hindistan-İsrail ortak üretimi orta menzilli hava savunma füze sistemine çevirdi.

Hindistan basınına göre, Ermenistan, hava savunma sistemini güçlendirmek amacıyla envanterindeki sistemlerini MRSAM ile yenilemek istiyor.

70 kilometre menzile sahip

Yeni Delhi, Ermenistan'a, İsrail'le ortak üretimi olan 70 kilometre orta menzilli MRSAM sisteminin yanında, tek başına ürettiği Akash hava savunma füze sistemlerini de teklif etti. Sistemler, karadan havaya atılan füzelere sahip.

Azerbaycan'ın elindeki sisteme karşı denge arayışı

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın elinde bulunan İsrail yapımı Barak-8 hava savunma sistemine karşı denge arayışında olduğu belirtildi.

Söz konusu haber, Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress tarafından da alıntılandı.

2021'de sistemin ilk denemesi yapıldı

İsrail basınına göre, Hindistan ve İsrail'in 2019'da imzaladığı anlaşma çerçevesinde MRSAM hava savunma sistemi için İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi ile Hindistan'daki Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü işbirliği yapmış ve 2021 başında sistemin ilk denemesi gerçekleştirilmişti.

Ermenistan ile Hindistan arasındaki iş birliği

Ermenistan, Eylül 2022'de yaklaşık 250 milyon dolar değerinde Hindistan yapımı Pinaka çok namlulu roket sistemi (MLRS), anti tank füzeleri ve sistemde kullanılacak diğer mühimmatı sipariş ederek bu silahın ilk yabancı müşterisi olmuştu.

Bunun yanında çeşitli savunma kaynaklarında, Ermenistan'ın envanterindeki mevcut Su-30SM savaş uçaklarını Hindistan'ın desteğiyle modernize etmeyi planladığı belirtilmiş ancak Erivan yönetimi bu konuda açıklama yapmamıştı.