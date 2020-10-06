Ermenistan ordusunun sivilleri katlettiği an kamerada!

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’ye düzenlediği ve sivilleri hedef alan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Ermenilerin attığı füzelerin binalara nasıl isabet ettiği ve patlama anları görülüyor.

Ermenistan ordusu Pazar günü sabah saatlerinde Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye saldırı düzenlemişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermenilerin saldırısı nedeniyle 24 sivilin hayatını kaybettiği ve 121 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Söz konusu saldırıda 300’den fazla yerleşim yeri tahrip oldu.