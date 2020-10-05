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  3. 05 Ekim 2020 10:01

Ermenistan ordusunun stratejik bilgileri ifşa oldu

Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın stratejik bilgileri ifşa oldu. Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde birlik yerlerinin ve silah mevzilerinin görülmesi dikkat çekti.

Ermenistan ordusunun stratejik bilgileri ifşa oldu
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Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar verirken Ermenistan ordusunun sosyal medyadaki paylaşımı ise gündem oldu.

GİZLİ BİLGİLER GÖRÜLÜYOR
Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça görülüyor. Sosyal medyada tartışılan ise gizli tutulması gereken bilgilerin paylaşılması bir hata mı yoksa plan mı?

"SALAKLIK MI? KURNAZLIK MI?"
Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar da söz konusu görüntüleri paylaşarak durumun kısa zamanda teyit edileceğini söyledi. Ağar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ermenistan ordusunun duvarlara asılı panolarda yer alan; savunma hatlarını, karargah, birlik yerlerini ve silah mevzilerini paylaşması! Salaklık mı? Kurnazlık mı? Teyit edilecektir"

azerbaycan , ermenistan
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