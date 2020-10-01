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  3. 01 Ekim 2020 18:30

Ermenistan-PKK/YPG işbirliğini Azerbaycan topraklarına taşıdılar!

Ermenistan ve PKK’nın Suriye’deki kolu terör örgütü YPG teröristleri işgal altındaki Karabağ'da bir araya geldi.

Ermenistan-PKK/YPG işbirliğini Azerbaycan topraklarına taşıdılar!
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Karabağ’da Ermeni güçleri ile PKK’nın Suriye’deki kolu terör örgütü YPG teröristleri ile bir araya geldi.

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.

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