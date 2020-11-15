Ermenistan, Ruslara karşı savaşan gruplara silah vermiş

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istiyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım çağrısına olumsuz yanıt verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

ERMENİSTAN'IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR RUSYA'YA KARŞI KULLANILMIŞ

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.