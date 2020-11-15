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  3. 15 Kasım 2020 17:47

Ermenistan, Ruslara karşı savaşan gruplara silah vermiş

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

Ermenistan, Ruslara karşı savaşan gruplara silah vermiş
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Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istiyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım çağrısına olumsuz yanıt verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

ERMENİSTAN'IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR RUSYA'YA KARŞI KULLANILMIŞ
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

suriye , rusya , ermenistan
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