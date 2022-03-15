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''Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır''

''Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır''

Rus haber ajansı RIA, Ermenistan'ın Türkiye ile sınırlarını açmaya hazır olduğu bilgisini paylaştı.

Rus haber ajansı RIA, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

Ajansın haberinde, "Ermenistan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır" bilgilerine yer verdi.

Etiketler rus ermenistan türkiye
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