''Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır''

Benzine de motorine de sessiz sedasız indirim

Volkswagen yine yapacağını yaptı! ''Şehrin en hızlısı'' Türkiye'de...

Merkezi yönetim bütçe fazla verdi

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları için verilen geçiş garantisi ücret belli oldu

Yurt dışı alışverişte vergi değişti ve ''pahalı hediyelere'' de vergi geldi

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Dolar/TL kuru için korkutan tahmin