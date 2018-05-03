Ermenistan'da ateş açıldı

Rus haber ajansı RIA'nın Ermeni polis yetkililerine dayandırdığı son dakika haberine göre, Ermenistan'daki bir bankaya açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sokak protestolarıyla gerginiğin iyice tırmandığı Ermenistan'ın başkenti Erivan’da bir bankaya saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Polis memuru Ashot Agaronyan, "Polislere ateş edildi, yaralı bir memur var," dedi.

Saldırının başkent Erivan'da gerçekleştiğini belirten Janoyan



'SALDIRGAN YAKALANDI'



Janoyan, polisin saldırganı etkisiz hale getirip yakaladığını belirtti.



'HSBC ŞUBESİYDİ'



Ermenistan polisinden gelen son açıklamada ise saldırı gerçekleştirilen bankanın HSBC şubesi olduğu, saldırganın yanında bıçak, el bombası ve bir av tüfeğin bulunduğu belirtildi.



BANKA GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ



Polisin açıklamasında, ölen kişinin banka görevlisi, yaralananlardan birinin de polis olduğu bilgisi verildi.