  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ermenistan'da sel faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan'da sel faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan'da sel faciası: 4 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği afette, toplamda 17 köprünün çöktüğü belirtildi.

Ermenistan'ın kuzeyindeki Lori ve Tavuş bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.
Ermenistan’ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi yaşandı. Dün yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, “Sabah itibarıyla kurtarma operasyonları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı’na ait 100’den fazla ekip olay yerinde çalışıyor. Lori ve Tavuş bölgelerinin farklı noktalarında 429 kişi tahliye edildi. Felaket bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldı” dedi.

 “TOPLAMDA 17 KÖPRÜ ÇÖKTÜ”

Sel felaketi nedeniyle bölgede ağır tahribatın da yaşandığını aktaran Sanosyan, şu açıklamalarda bulundu:

“Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak 5 büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek için büyük çaba ve zaman gerekecek. Bu köprülerin çökmesi sonucunda yerleşim yerleriyle bağlantı konusunda ciddi sorunlar oluştu. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulunmuş ve bu yerlerle bağlantı sorunu yok. Ancak büyük köprülerin çökmesinden bağlantı sorunu oluştu”

Etiketler ermenistan sel facia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EFES-2024 tatbikatında nefes kesen anlar EFES-2024 tatbikatında nefes kesen anlar TCMB'nin dövize nerede, ne kadar müdahale ettiği hesaplandı TCMB'nin dövize nerede, ne kadar müdahale ettiği hesaplandı Sonunda bunu da gördük: İstanbul'un havasını 420 liraya satıyorlar Sonunda bunu da gördük: İstanbul'un havasını 420 liraya satıyorlar Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Sinan Akçıl kazaya neden oldu; arkasına bakmadan gitti Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Okan Buruk’tan şampiyonluk coşkusunu gölgeleyen küfürlü tezahürat Nefes kesen sıcaklara hazır mısınız: Tarihin en yüksek sıcaklıkları geliyor Nefes kesen sıcaklara hazır mısınız: Tarihin en yüksek sıcaklıkları geliyor Yeni keşif müjdesi: 3 ilde petrol fışkırdı Yeni keşif müjdesi: 3 ilde petrol fışkırdı İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en iyi 11'i belli oldu Astrolog Meral Güven'e soruşturma Astrolog Meral Güven'e soruşturma