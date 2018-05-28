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  3. 28 Mayıs 2018 12:29

Ermenistan'da ''Türk casusu'' paniği !

Ermenistan'da bir köyde bulunan köpekbalığı şeklindeki balon "Türk casusu" zannedildi.

Ermenistan'da ''Türk casusu'' paniği !
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Ermenistan'da Türkiye sınırındaki bir köyde bulunan köpekbalığı şeklindeki balon, "Türkiye'nin casusluk için gönderdiği bir 'gözlem balonu' sanılarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Nor Amasia köyü sakinleri, dün üzerinde basit bir kamera bulunan balonu yetkililere teslim etti. Bazı ulusal yayın kuruluşlarında balonun Türkiye'den "keşif" için gönderildiği iddia edildi.

Ancak istihbarat servisi yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından balonun Erivan'daki dükkanlarda satılan basit bir oyuncak olduğunu açıkladı.

İstihbarat Servisi'nin açıklamasında balonun tehlike arz etmediği belirtildi.

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