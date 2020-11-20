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  3. 20 Kasım 2020 17:08

Ermenistan’da üç bakan görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameye göre, savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevlerinden alındı.

Ermenistan’da üç bakan görevden alındı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı.

Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.

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