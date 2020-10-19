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  3. 19 Ekim 2020 18:11

Ermenistan’dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu hain taktiklere başvurmaya başladı.

Ermenistan’dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler
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Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR

Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan’ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi.  Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK’nın taktiğini akıllara getirdi.

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