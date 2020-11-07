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  3. 07 Kasım 2020 16:39

Ermenistan'dan roketli saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu Berder'nin Eyrice köyünde sivilleri hedef aldı. Roketli saldırıda 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan'dan roketli saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne TSİ 15.00'te roketli saldırı düzenlediği ve saldırıda 2004 doğumlu Rahimov Şahmalı Atrafoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcılık, bölgede bazı sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

 

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