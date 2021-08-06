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Ermenistan'dan Türk hava sahası iddiası

Ermenistan'dan Türk hava sahası iddiası

Ermenistan Kamu Radyosu'nun haberine göre Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına Eylül 2020’den bu yana kapalı olduğu öne sürüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu'nun kaynak olarak gösterdiği Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’ne göre, Türkiye'nin 29 Ağustos 2020'den itibaren Ermenistan sivil uçaklarının Türk hava sahasını kullanmalarına izin vermediği öne sürüldü. 

NOTA MI VAR MI?

Agos'ta yer alan habere göre Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi yetkilileri Türkiye'nin Ermenistan tescilli olan uçakların Türk hava sahasına girişi yasaklayan herhangi bir seyrüsefer bilgisi (NOTAM) yayınlamadığı iddia edildi.

İLK KARAR: 9 EYLÜL

Ermeni basını, kararın Türkiye'nin Ermeni uçak operatörlerinin taleplerini reddetmesinin ardından ortaya çıktığını öne sürdü. İlk ret 9 Eylül'de, ardından aynı ayın 18'inde, 25'inde ve 2021'in 19 ve 23 Mart'ında yaşandı.

Haberlerde Türkiye'nin yasağına yanıt olarak Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı bir hamlede bulunmayacağı belirildi. 

 

Etiketler ermenistan Türkiye Türk hava sahası hava sahası yolcu uçağı uçak
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