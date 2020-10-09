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  3. 09 Ekim 2020 16:17

Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi!

Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.

Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi!
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi.

Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.

Flaş gelişme! Azerbaycan ve Ermenistan masaya oturuyor!Flaş gelişme! Azerbaycan ve Ermenistan masaya oturuyor!

 

AA

azerbaycan , ermenistan
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