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  3. 11 Ekim 2020 15:36

Ermenistan'ın kalleş saldırısı kamerada!

Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Ermenistan'dan Azerbaycan'a kalleş saldırı! İşte bölgeden görüntüler Ermenistan'dan Azerbaycan'a kalleş saldırı! İşte bölgeden görüntüler

Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Ermenistan ateşkesi deldi! Azerbaycan'a füzeli saldırı: 9 ölü, 34 yaralıErmenistan ateşkesi deldi! Azerbaycan'a füzeli saldırı: 9 ölü, 34 yaralı

 

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