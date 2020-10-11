Ermenistan'ın kalleş saldırısı kamerada!

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Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Ermenistan ateşkesi deldi! Azerbaycan'a füzeli saldırı: 9 ölü, 34 yaralı
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