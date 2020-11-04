Ermenistan'ın savaş uçağı düşürüldü!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.
7 KÖY KURTARILDI
Azerbaycan ordusu Cebrayıl’da 2, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 2 köyü işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Azerbaycan ordusu Cebrayıl kentinde Mirek, Kavdar; Zengilan kentinde Meşediismayıllı, Şerifbeyli; Gubadlı kentinde ise Başarat, Garakişiler ve Garacallı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.
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