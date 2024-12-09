Esad ailesinin sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Esad'ın Rusya'ya sığınmasının Putin'in kararı olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye’deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Suriye’deki Rus üslerinde güvenlikle ilgilenebilecek kişilerle temasa geçmek için her şeyin yapıldığını belirterek, “Suriye'de istikrarsızlık nedeniyle zor bir dönem yaşanacak ve tüm bölgesel güçlerle diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Putin’in Beşar Esad ile görüşmesinin planlanmadığını kaydeden Peskov, Esad’ın Rusya’ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmadı ancak Esad’ın Rusya’ya sığınmasının Putin’in kararı olduğunu ifade etti.

Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda ise “Bu, iktidarda olacak kişilerle tartışılacak bir konu. Ordu önlem alıyor” diye konuştu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

DHA