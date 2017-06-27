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  3. 27 Haziran 2017 16:10

Esad rejiminden şaka gibi açıklama

ABD'nin ''Esad rejimi kimyasal saldırı hazırlığında'' iddiasına Suriye'den cevap geldi.

Esad rejiminden şaka gibi açıklama
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ABD'nin 'Esed kimyasal saldırı hazırlığında' çıkışının ardından, Rusya ve Suriye'den yanıt geldi.
Esed rejimi, Beyaz Saray'ın, Şam'ın kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

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Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar AP haber ajansına verdiği demeçte, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi.

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rusya , beşar esad , suriye