Esad rejiminden şaka gibi açıklama

ABD'nin 'Esed kimyasal saldırı hazırlığında' çıkışının ardından, Rusya ve Suriye'den yanıt geldi.

Esed rejimi, Beyaz Saray'ın, Şam'ın kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

SURİYE'DEN KOMİK AÇIKLAMA: BİZ HİÇ KİMYASAL SİLAH KULLANMADIK

Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar AP haber ajansına verdiği demeçte, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi.

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